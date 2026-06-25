(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Per il Libano, la Francia e l'Italia hanno un ruolo particolare perché entrambe contribuiscono all'Unifil e insieme al presidente" Meloni "vogliamo lanciare una coalizione su un meccanismo post Unifil, naturalmente in collaborazione con l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per rafforzare la sovranità in Libano e evitare che il suo territorio diventi il punto di partenza una nuova escalation regionale. Da questo punto di vista, penso che la nostra collaborazione sia eccellente, speriamo potrà aprire una prospettiva in vista della fine del mandato dell'Unifil". Lo ha dichiarato Emmanuel Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni. (ANSA).