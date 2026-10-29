(ANSA) - CARACAS, 29 OTT - "La mia presenza in Venezuela e ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi tre giorni dimostrano, innanzitutto, che il piano in tre fasi presentato dal presidente Trump sta procedendo e che, dopo poche ore, le tempistiche sono diventate più chiare. Il segretario di Stato Marco Rubio ha delineato una sequenza di eventi per avanzare verso una transizione democratica, chiarendo che nel 2027 si terranno elezioni presidenziali⁠⁠‍⁠". Lo ha detto Maria Corina Machado nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno in Patria. (ANSA).