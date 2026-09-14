(ANSA) - NAJAF, 14 SET - Un macellaio iracheno è stato condannato la 10 anni di carcere per aver venduto carne di maiale a clienti in una delle città sante dell'Islam, inducendoli a credere che si trattasse di manzo. Il Consiglio Giudiziario Supremo ha riconosciuto il macellaio colpevole dopo il suo arresto a Najaf, sede di uno dei santuari sciiti più venerati al mondo, in possesso di 75 kg di carne di maiale. Sebbene l'Islam proibisca il consumo di carne di maiale, considerata impura, la legge irachena non ne vieta esplicitamente la vendita in un Paese a maggioranza musulmana, che ospita anche una minoranza cristiana. La sentenza del tribunale si è basata su una legge del 1998 che criminalizza la vendita di carne proveniente da "cani, asini o altri animali... non idonei al consumo umano". (ANSA).