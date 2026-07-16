(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Abbiamo depositato 1 milione di emendamenti al ddl caccia. Un milione di ragioni per contrastare il folle progetto del governo, che non intende regolamentare la caccia, ma devastare animali e natura. Perché quando una legge mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro Paese, non basta dire 'NO'. Bisogna fare tutto il possibile per fermarla". Lo comunicano in un video pubblicato sui canali social del M5S i parlamentari del Movimento Sergio Costa, Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Ilaria Fontana, Gisella Naturale e Susanna Cherchi, insieme ai rappresentanti delle associazioni Alessandro Polinori (LIPU), Dante Caserta (WWF Italia), Annamaria Procacci (ENPA) e Massimo Vitturi (LAV). Il provvedimento è all'esame della commissione Agricoltura della Camera ed è già stato approvato dal Senato. (ANSA).