(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Unipol ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto consolidato pari a 1.056 milioni di euro, in crescita del 42% sullo stesso periodo del 2025, includendo il contributo di Bper per l'intero semestre. La raccolta, si legge in una nota, è pari a circa 9 miliardi di euro (+3,9% sul dato normalizzato al 30 giugno 2025), con il danni che contribuisce per 5 miliardi (+3,6%) e il vita per circa 4,1 miliardi (+4,4%). Il combined ratio si attesta al 91,8% in linea con gli obiettivi di fine piano strategico mentre l'indicatore di solidità patrimoniale solvency ratio sale nel semestre dal 230% al 259%, con quello del gruppo assicurativo che migliora dal 279% al 290%. (ANSA).