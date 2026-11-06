(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Mps ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 1.657 milioni di euro, in crescita del 21,2% sullo stesso periodo del 2025, beneficiando della "maggiore diversificazione del business model" e della "positiva dinamica operativa". L'utile netto del trimestre, si legge in una nota, sale del 14,6% a 543 milioni, superiore ai 533 milioni attesi dagli analisti. "I risultati dei 9 mesi 2026 consolidano la traiettoria di crescita profittevole del gruppo" con una "solida performance operativa e commerciale" e un "elevato livello di efficienza", spiega la banca. Sul fronte del capitale il Cet1 ratio ratio fully loaded si attesta al 16,4%, dal 16,3% di giugno, con un "ampio buffer di capitale", pari a 680 punti base. Tali valori, spiega Mps, non includono gli utili di periodo alla luce della previsione di un pay-out fino al 100% dell'utile netto. Il risultato operativo lordo dei nove mesi sale del 10,2% a 3,46 miliardi di euro, sostenuto dalla crescita dei ricavi, saliti del 5,6% a 6,02 miliardi di euro, alimentati sia dal margine di interesse (+3% a 3,2 miliardi) che dalle commissioni (+3,5% a 1,88 miliardi) e da costi operati stabili a 2,56 miliardi, con un rapporto tra costi e ricavi in calo di due punti percentuali, al 43%. In "significativa accelerazione" il risultato operativo lordo del terzo trimestre, che avanza del 14,8% a 1,16 miliardi. Salgono del 15,8% anche i dividendi e proventi da partecipazioni, a quota 529 milioni, principalmente per effetto della maggiore contribuzione della partecipazione in Assicurazioni Generali, e il risultato del trading, che si porta a 355 milioni. Intanto Mps "prosegue le proprie attività di analisi" sull'Opas di Intesa Sanpaolo, che si riverserà nel comunicato dell'emittente, a valle della pubblicazione del documento di offerta. "Sulla base della tempistica comunicata da Intesa Sanpaolo, si prevede che tale attività sarà completata nel mese di novembre", conclude la nota. (ANSA).