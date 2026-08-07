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(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Mps ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di oltre 1,1 miliardi di euro, in crescita del 25,3% sullo stesso periodo del 2025. Il secondo trimestre, si legge in una nota, ha contribuito con un risultato in crescita del 27,3% a 610 milioni, superiore ai circa 540 milioni attesi dagli analisti, "grazie all'ulteriore miglioramento della redditività del core business", si legge in una nota. L'indicatore di solidità patrimoniale Cet1 ratio fully loaded sale al 16,3% "con ampio buffer di capitale rispetto ai requisiti regolamentari", pari a "circa 680 punti base", che "consente un'elevata flessibilità strategica". (ANSA).