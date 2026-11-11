(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Ulteriori contributi non ci saranno, nel senso che l'impianto della manovra sulle entrate e sulle uscite generali è definito ed è corretto che rimanga così, non è che le banche o le imprese energetiche cui abbiamo chiesto un contributo sono bottoni da spingere" per ottenere risorse. Così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi replicando ai cronisti che, al termine del vertice sulla manovra gli chiedevano se saranno chiesti ulteriori contributi alle banche. "Le banche - ha osservato - sono una struttura solida del Paese, gli abbiamo chiesto un sacrificio e un contributo, ma d'altra parte so tutelate e devono essere solide". (ANSA).