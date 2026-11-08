(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "All'esame del Parlamento arriva una legge di bilancio seria ed equilibrata, che dà risposte concrete a giovani e famiglie. C'è molto di Noi Moderati: il rafforzamento del congedo parentale, per permettere di conciliare famiglia e lavoro, con 6 mesi all'80% di stipendio dal terzo figlio; il taglio della cedolare secca al 5% per chi affitta casa a lungo termine a canone concordato, addirittura all'1% per chi affitta ad under 36; il libretto previdenziale per i nuovi nati. Nostre battaglie, per accompagnare i giovani verso l'autonomia e dare fiducia a chi sceglie di avere figli". Lo dichiara il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. "Quanto alla scuola, le risorse risparmiate siano investite nella scuola stessa, per pagare di più gli insegnanti e per migliorare la qualità dell'Istruzione". (ANSA).