(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Vogliamo un sistema elettorale che garantisca stabilità e governabilità, elementi essenziali sia per affrontare le nuove sfide geopolitiche sia per l'economia. Al Senato Noi Moderati riproporrà il tema delle preferenze per dare ridare la scelta dei rappresentanti ai cittadini. Ma adesso, la priorità per tutta la maggioranza, è completare il progetto di cambiamento dell'Italia, come per esempio abbassare le tasse ai giovani". Lo afferma il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. (ANSA).