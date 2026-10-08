(ANSA) - ROMA, 08 OTT - L'Unicef si appella alla Francia per "una de-escalation delle violenze" e "la tutela dei minori" nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel Paese. La sezione francese del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia invita le autorità d'Oltralpe a rispettare il diritto dei giovani a "manifestare pacificamente". Le operazioni di tutela dell'ordine pubblico, avverte l'Unicef, devono tenere conto "pienamente" della loro età, "non considerare la folla come un gruppo omogeneo e distinguere le persone che commettono violenze da quelle che manifestano pacificamente". "Gli adolescenti hanno il diritto di essere ascoltati, di partecipare alle decisioni che li riguardano e di manifestare pacificamente", sottolinea Unicef France, aggiungendo: "Manifestare liberamente e in sicurezza è un diritto fondamentale per bambini e adolescenti". Quanto alle operazioni di ordine pubblico, avverte l'organismo Onu, devono tenere conto "pienamente" della loro età, "non considerare la folla come un gruppo omogeneo e distinguere le persone che commettono violenze da quelle che manifestano pacificamente". Dall'inizio delle mobilitazioni studentesche, diversi minorenni sono rimasti gravemente feriti in seguito agli interventi delle forze dell'ordine francesi. L'Ispettorato generale della polizia nazionale (Igpn) è stato incaricato di svolgere diciotto indagini interne per fare piena luce sui fatti. Il diritto dei giovani a manifestare è sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. (ANSA).