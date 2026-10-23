(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Chi conosce itTaxi sa che non abbiamo mai ceduto a proteste ideologiche, ma oggi siamo di fronte a un'emergenza economica non più sostenibile". Lo scrive il presidente di itTaxi, Loreno Bittarelli, questa mattina in un editoriale sull'Economista, in vista del presidio di protesta del comparto previsto per lunedì 26 ottobre davanti al Mef, a Roma. "Con le tariffe amministrate dai Comuni, non possiamo scaricare sui clienti i rincari record di benzina e gasolio: i costi li pagano interamente i lavoratori, i cui margini sono azzerati. Saremo in piazza a piedi, fuori turno e senza vetture, per far sentire la nostra voce senza creare disagi ai cittadini". Al Governo la categoria chiederà l'estensione del "Gasolio Professionale", un fondo di compensazione straordinario e incentivi reali per la transizione green. "Senza risposte urgenti - conclude Bittarelli - il rischio concreto è il blocco del servizio per l'impossibilità materiale di coprire i costi di gestione". (ANSA).