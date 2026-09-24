(ANSA) - ROMA, 24 SET - Arriveranno a breve le prime iscrizioni nel registro degli indagati nel procedimento avviato dalla Procura di Roma sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Nel fascicolo si procede per omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. In base a quanto si apprende, l'incarico per effettuare l'autopsia verrà affidato lunedì e sarà effettuata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Gli inquirenti intanto stanno analizzando tutta la documentazione acquisita ieri e in particolare anche quella relativa all'appalto e alle società, una delle quali in subappalto, incaricate di effettuare i lavori relativi alla nuova illuminazione dell'Anfiteatro Flavio. Verrà effettuata, inoltre, una consulenza sull'attrezzatura utilizzata dal 22enne per ricostruire la dinamica del tragico incidente, per il quale non si esclude anche l'errore umano. (ANSA).