(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - "Una commedia su una disgrazia come quella della morte di Meredith? Veramente una commedia? Allora il mondo è malato...": Patrick Lumumba reagisce così, parlando con l'ANSA, allo spettacolo portato in scena da Amanda Knox, che lo coinvolse nelle indagini sull'omicidio della studentessa inglese al quale è risultato poi estraneo e quindi prosciolto. "Amanda è una persona senza anima né pietà - ha sostenuto ancora -, non solamente cerca di lucrare sulla morte di Meredith, ma non fa altro che ricordare alla famiglia Kercher una triste storia, solamente per fama e denaro. E con la scusa della libertà di espressione i britannici le lasciano disonorare la memoria della cara Meredith". "Cartwheel" si inspira alla vicenda giudiziaria dell'americana, definitivamente assolta per l'omicidio, e richiama la ruota che venne vista fare in questura a Perugia dove si svolgevano i primi interrogatori. Lumumba è quindi tornato sulla questione del risarcimento che gli è stato assegnato dopo la definitiva condanna di Knox per calunnia nei suoi confronti. "Lo merito - ha detto - perché è un mio diritto sancito dalla legge, perché mi ha accusato e mandato in prigione ingiustamente per 14 giorni per sfuggire dalle sue colpe". (ANSA).