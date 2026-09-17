(ANSA) - BRASILIA, 17 SET - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea generale dell'ONU per dire a Donald Trump di "non interferire" nelle elezioni in Brasile. Lula punta a un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. "Andrò alla riunione dell'Onu per avere un colloquio con Trump e dirgli che non interferisca nelle elezioni in Brasile", ha dichiarato Lula durante una tappa della campagna elettorale a Ceilândia, un quartiere popolare della capitale Brasilia. Per il momento, "non è prevista alcuna riunione bilaterale specifica" con il presidente Usa, ha comunque specificato un funzionario del ministero brasiliano degli Esteri, Carlos Bicalho Cozendey. Tuttavia, i due presidenti "probabilmente si incroceranno all'Assemblea", come era già accaduto in passato, dato che devono pronunciare i loro discorsi l'uno dopo l'altro, ha aggiunto. A luglio, gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. La tensione con l'amministrazione Trump è iniziata quando Washington ha applicato un primo massiccio aumento dei dazi contro il Brasile in risposta a un processo per tentato colpo di Stato che vedeva coinvolto l'ex presidente di Jair Bolsonaro, padre di Flavio, in corsa alle prossime elezioni. (ANSA).