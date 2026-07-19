(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Mandani sta cercando di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle sue politiche fallimentari". Secca replica dell'ufficio del premier israeliano al sindaco di New York che ha evocato l'arresto di Benyamin Netanyahu qualora il premier si recasse nella Grande Mela per l'assemblea generale dell'Onu a settembre. Lo riporta la stampa israeliana. L'ufficio di Netanyahu precisa che "il mandato di arresto fasullo contro il premier è stato emesso da un ex procuratore della Cpi caduto in disgrazia, Karim Khan, pochi giorni prima che le accuse di cattiva condotta sessuale a suo carico diventassero pubbliche. Si è trattato di un chiaro tentativo da parte di Khan di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica e di proteggersi da eventuali indagini". Secondo l'ufficio del premier "invece di appoggiare il comportamento criminale di Khan, il signor Mamdani dovrebbe concentrarsi sulla riparazione dei danni che le sue politiche hanno causato a New York - si legge nella nota -. Come Karim Khan, Mamdani sembra interessato a distogliere l'attenzione pubblica dalle sue follie e ad attaccare il leader dello Stato ebraico e l'unica democrazia in Medio Oriente." Poi la critica alla Corte penale internazionale dell'Aja: "La Cpi è un tribunale farsa che non ha giurisdizione né sugli americani né sugli israeliani". (ANSA).