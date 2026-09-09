(ANSA) - BRUXELLES, 09 SET - La Commissione propone una riforma degli appalti pubblici Ue per semplificare le procedure, ridurre gli oneri e rafforzarne il ruolo nella politica industriale e nella sicurezza economica. Le tre direttive attuali saranno sostituite da un unico regolamento con più spazio alla negoziazione e una piattaforma digitale europea. Tra le novità rilevanti, un quadro comune di preferenza europea che potrà limitare in alcuni casi operatori e prodotti di Paesi terzi per sicurezza economica, dipendenze strategiche o mancata reciprocità. Bruxelles stima risparmi amministrativi per circa 650 milioni l'anno su un mercato pari al 15% del Pil Ue. (ANSA).