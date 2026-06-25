(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - ll Consiglio Ue ha rinnovato oggi, per ulteriori 12 mesi e fino al 31 luglio 2027, le sanzioni economiche contro la Russia. La decisione fa seguito a quanto stabilito dal Consiglio europeo del 18-19 giugno 2026, in occasione del quale i leader dell'Ue hanno concordato di prorogare di dodici mesi le sanzioni economiche contro la Russia. Le misure in vigore riguardano settori chiave, tra cui il commercio, la finanza, l'energia e le tecnologie a duplice uso e comprendono il divieto di importazione o trasferimento nell'Ue di petrolio e di alcuni prodotti petroliferi russi trasportati via mare. (ANSA).