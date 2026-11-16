(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - La Commissione europea ha imposto dazi antidumping sulle importazioni nell'UE di determinati prodotti siderurgici piani laminati a freddo provenienti da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam. I dazi antidumping definitivi imposti sono pari al 9,5% per l'India, al 27,9% per il Giappone, a una forchetta tra il 20,7% e il 27% per Taiwan, tra il 3% e il 7,8% per la Turchia e al 16% per il Vietnam. Tali misure - spiega l'esecutivo Ue - giungono al termine di un'indagine che ha accertato come determinati prodotti siderurgici piani laminati a freddo, provenienti da tali paesi, entrassero nell'Ue a prezzi di dumping. L'acciaio laminato a freddo è usato in molti comparti manifatturieri. Il mercato europeo vale circa 23,2 miliardi di euro; la produzione è distribuita in 12 Stati membri e dà lavoro a oltre 8.600 persone. Le importazioni dai cinque Paesi coinvolti valgono complessivamente 1,172 miliardi di euro: 345 milioni da Taiwan, 282 dall'India, 240 dalla Turchia, 180 dal Giappone e 125 dal Vietnam. L'indagine segna la prima volta in cui la Commissione ha accertato "situazioni di mercato particolari", in India e a Taiwan. In India, gli interventi pubblici hanno inciso sul prezzo interno del minerale di ferro, materia prima per la produzione siderurgica. A Taiwan, invece, l'eccesso di capacità produttiva cinese ha spinto al ribasso i prezzi locali dell'acciaio laminato a freddo e ridotto la redditività dei produttori. (ANSA).