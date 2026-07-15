(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - A seguito della sanzione di 120 milioni di euro inflitta nel dicembre 2025, la Commissione europea ha accettato il piano d'azione presentato da X per adempiere agli obblighi di trasparenza e accesso ai dati per i ricercatori previsti dalla legge sui servizi digitali (Dsa). Il social di Elon Musk avrà sei mesi per attuare le misure, tra cui il potenziamento dell'archivio degli annunci, nuove funzioni di ricerca, accesso tramite Api e dati gratuiti per i ricercatori. "Si tratta di un passo importante nella giusta direzione" ha commentato un portavoce della Commissione. (ANSA).