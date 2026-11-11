(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Luci, cani e pallettoni di gomma per allontanare un giovane orso dalle vicinanze dei centri abitati. È l'intervento effettuato ieri sera in Alta Val di Sole - tra Ossana e Termenago - dalla Squadra emergenza orso del Corpo forestale del Trentino. L'animale è il giovane maschio M118, dotato di radiocollare per seguirne gli spostamenti. L'intervento - si legge in una nota della Provincia - rientra in un'attività di dissuasione programmata su più giornate e ha coinvolto gli agenti del Corpo forestale con l'unità cinofila. Il personale è intervenuto con l'obiettivo di rafforzare la naturale diffidenza dell'orso nei confronti dell'uomo. Al momento l'animale non viene considerato problematico: è probabile che scenda nel fondovalle perché attratto da fonti di alimentazione naturale, come frutta di fine stagione, semi e noci. Secondo la letteratura scientifica, spesso i giovani orsi permangono nei pressi dei centri abitati per evitare possibili incontri con maschi adulti. Le operazioni di presidio in Alta Val di Sole proseguiranno per favorire l'allontanamento dell'orso dai centri abitati. Da tempo, nei paesi sono stati installati appositi bidoni anti orso proprio per evitare che gli animali selvatici si avvicinino alle case in cerca di cibo. Solo due giorni fa, nel pomeriggio del giorno 9 novembre - segnala la pagina "Paganella-Monte Bondone. Liberi e Sicuri" un orso è stato visto da diverse persone a Vason, sul Monte Bondone, nel comune di Trento. "Camminava sulla provinciale ed è stato visto da diverse persone. L'orso ha poi proseguito sulla strada che scende alle Viote ed è stato ripreso per diversi minuti da un automobilista". (ANSA).