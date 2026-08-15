(ANSA) - SIENA, 15 AGO - "Vedo molto positivamente il messaggio di chi riconosce che il valore del Monte dei Paschi di Siena sta nella sua integrità e credo che questa sia la cosa più importante, di cui tutti quanti siamo consapevoli e per la quale dobbiamo lavorare". Così l'ad di Mps Luigi Lovaglio ha commentato le parole della premier Giorgia Meloni sulla banca senese con i giornalisti a margine del conferimento del Premio Mangia, massimo riconoscimento della città che il Magistrato delle Contrade gli ha assegnato proprio per l'opera che sta svolgendo a Rocca Salimbeni. "Siena è una città che non si impara sui libri ma stando qui, ascoltando, rispettando", ha detto durante la cerimonia. "In questi anni viene fatto ciò che era giusto fare, difendere il patrimonio che non è una banca, è di più. In qualunque modo noi vogliamo definire il Monte va sempre aggiunto questo: 'E' di più'". "E oggi - ha proseguito Lovaglio -festa dell'Assunta, vigilia del Palio, vorrei affidare questo impegno a quella forza silenziosa che da secoli accompagna Siena nei passaggi più difficili", "ci aiuti a costruire ciò che dev'essere mantenuto integro, assolutamente integro". "Di questa opportunità - ha concluso - vi ringrazio, con rispetto e profondo senso di responsabilità e di riconoscenza a Siena e al Monte dei Paschi". Un grande applauso ha seguito il suo intervento al Teatro dei Rinnovati. "Con Luigi Lovaglio - ha detto la sindaca Nicoletta Fabio - la banca è tornata protagonista del sistema bancario, non solo nazionale". (ANSA).