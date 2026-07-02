(ANSA) - MILANO, 02 LUG - A distanza di un anno dalla sua ultima apparizione - fu ripetutamente avvistato in Valle di Scalve - l'orso bruno torna sulle Prealpi Orobie Bergamasche. Un esemplare è stato immortalato da una fototrappola in Alta Valle Seriana, nella zona di Vigna Soliva, tra i Comuni di Valbondione e Gandellino, dopo delle segnalazioni informali arrivate nelle scorse settimane. Alcuni brevi video mostrano l'animale prima abbeverarsi nei pressi di un insoglio naturale e poi impegnato a lavorare per spostare dei rami da un punto all'altro. La fototrappola ha catturato anche il passaggio di una coppia di lupi appartenenti al primo branco che quattro anni fa certificò la presenza stabile della specie in provincia di Bergamo. In questo momento, viene spiegato, non esiste una popolazione stabile di orso bruno nel territorio della provincia - quello immortalato potrebbe essersi allontanato dall'area del Trentino - mentre il lupo è in espansione continua. "Agli escursionisti o a chiunque dovesse imbattersi nella presenza di un lupo o di un orso - viene sottolineato dal Comando di Polizia provinciale di Bergamo - chiediamo di adottare comportamenti responsabili evitando di avvicinarsi agli animali e di lasciare fonti alimentari o cibo, ma facendo semplicemente notare la propria presenza, per esempio battendo le mani o alzando il volume della voce e allontanandosi senza fretta in direzione opposta". (ANSA).