(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'oro è in calo per il terzo giorno consecutivo mentre i mercati vedono segnali che la Federal Reserve potrebbe muoversi verso una stretta di politica monetaria. L'oro spot viene scambiato a 3.974,44 dollari l'oncia, con un ribasso dello 0,84%. La presidente della Fed di Cleveland Beth Hammack, scrive Bloomberg, aveva detto ieri di non vedere molte evidenze che i tassi di interesse stiano frenando l'economia e che la banca centrale americana potrebbe doverli aumentare per mantenere l'inflazione al suo obiettivo del 2%. Ulteriori indizi sull'andamento dei tassi Usa potrebbero arrivare già oggi, con il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, atteso a parlare al simposio annuale della Bce a Sintra, in Portogallo. (ANSA).