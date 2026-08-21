(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Il prezzo dell'oro sale ancora e le quotazioni spot superano la soglia dei 4.600 dollari l'oncia. La mossa annunciata mercoledì dal segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, sui titoli a lungo termine ha fatto scivolare il valore del dollaro e rialzare la testa a quello che viene ancora considerato uno dei beni rifugio per eccellenza. Il prezzo spot ha quindi toccato oggi un massimo di giornata a 4.604 dollari l'oncia, ripiegando poi leggermente a 4.596 dollari, comunque in rialzo dell'1,8%. Sul Comex, anche il contratto per dicembre sale dell'1,8% portandosi a 4.655 dollari. (ANSA).