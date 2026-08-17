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(ANSA) - ROMA, 17 AGO - L'oro sale in avvio di giornata sul mercato delle materie prime: il contratto spot è scambiato a 4.397,15 dollari l'oncia con un rialzo dello 0,47% che lo avvicina alla soglia dei 4.400 dollari. In aumento anche le quotazioni degli altri metalli: l'argento segna +1,26% a 65,93 dollari l'oncia (nei contratti con consegna a settembre), il rame +1,74% a 683,10 dollari per libra (con consegna a dicembre) e il platino +0,81% a 1.763,33 dollari l'oncia (sul mercato spot). (ANSA).