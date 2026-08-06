(ANSA) - LONDRA, 06 AGO - Il Regno Unito ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni anti Mosca contro banche, navi della cosiddetta "flotta ombra" e aziende russe coinvolte nella guerra contro l'Ucraina. È il primo provvedimento di questo tipo per il neo ministro degli Esteri Ed Miliband, responsabile del Foreign Office nel governo laburista di Andy Burnham, contro le reti e i flussi finanziari su cui fa affidamento il Cremlino. Come si legge in una nota, tra i 19 soggetti colpiti figurano sei banche russe che sostengono l'economia di guerra di Mosca, sei petroliere della flotta ombra di recente acquisizione, usate per aggirare le sanzioni occidentali, e quattro aziende importatrici di metalli rari "essenziali" per le forniture militari impiegate in Ucraina. "Le sanzioni di oggi dimostrano l'incrollabile impegno del Regno Unito nel sostenere l'Ucraina e nel colpire chi sostiene l'aggressione del Cremlino", ha dichiarato Miliband. "Chi minaccia la libertà e la democrazia ucraine minaccia la sicurezza della Gran Bretagna", ha aggiunto, annunciando la volontà di proseguire la pressione su Mosca "finché non si raggiungerà una pace giusta e duratura". (ANSA).