(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Onda calda per altri 10 giorni sull'Italia ma con temporali al Nord. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Nonostante il dominio dell'anticiclone - afferma - l'enorme calore accumulato si tradurrà in energia pronta a esplodere". Ma la tregua durerà poco. "Sarà una breve pausa", sottolinea. Già da stasera sono annunciati possibili temporali intensi verso le pianure del Triveneto. Domani, invece, piogge e rovesci colpiranno a "macchia di leopardo" la Pianura Padana. Nel weekend l'instabilità favorirà ancora qualche rovescio sparso al Nord, specie in montagna e localmente in pianura. Infine lunedì si registreranno nuovamente acquazzoni sparsi sulle pianure del settentrione. "Questi temporali - sottolinea Tedici - porteranno una fase di minimo respiro al Nord, facendoci scendere dai roventi 39-40°C a più "umani" 35-36°C". Dopo questa breve parentesi al Nord, l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Secondo le previsioni Ferragosto sarà, infatti, all'insegna del solleone e con temperature di nuovo in forte aumento. Nel dettaglio: - Giovedì 6. Al Nord: sole e molto caldo, temporali pomeridiani sulle Alpi in locale discesa verso le pianure del Triveneto. Al Centro: sole e molto caldo, temporali pomeridiani in Appennino. Al Sud: sole e molto caldo; temporali pomeridiani su Appennino e Isole Maggiori. - Venerdì 7. Al Nord: soleggiato e caldo al mattino, temporali dal pomeriggio su Alpi e Pianura Padana. Al Centro: sole e caldo, temporali pomeridiani in Appennino. Al Sud: sole e caldo, temporali pomeridiani su Appennino e Sicilia. - Sabato 8. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali specie sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo. Tendenza: anticiclone sempre protagonista ad oltranza, possibile temporanea flessione delle temperature al Nord a causa di qualche temporale anche in pianura. (ANSA).