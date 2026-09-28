(ANSA) - ROMA, 28 SET - Dieci anni. É questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Roma ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni: il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif - per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo - e i colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed. Il, quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è invece stato assolto. I tre 007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno infatti fatto cadere l'accusa di omicidio riconoscendo per i condannati l'accusa di sequestro di persona. (ANSA).