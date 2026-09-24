(ANSA) - TORINO, 24 SET - "Si tratta di una norma sulla gestione della fauna selvatica che non ha nulla contro l'ambiente, anzi colpisce in maniera dura il bracconaggio, che è un fenomeno vergognoso che vedeva sanzioni ferme al '92 inefficaci". Così, a margine della presentazione degli Atlanti dell'Arca del Gusto di Slow Food presentati a Terra Madre, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a proposito del ddl sulla caccia. "Abbiamo moltiplicato le sanzioni per tre, per quattro - sottolinea - per colpire chi danneggia la natura con prelievi non previsti dalla legge, una la legge che prevede l'attività venatoria, prevede la gestione dell'ambiente. Abbiamo ritenuto opportuno, come peraltro tutte le forze politiche nel tempo hanno chiesto, avere una proposta parlamentare che permettesse di garantire un'attività che è lecita in tutta Europa, non c'è nessuna nazione in cui questa attività non esista, e che prevede ovviamente delle normative che la regolino". E a chi gli chiede se sia preoccupato per possibili spettri di una procedura di infrazione da parte dell'Europa risponde "appunto, uno spettro. Lei crede agli spettri? Io no. C'è una lettera che ci è stata inviata dagli uffici europei che chiedono dei chiarimenti - conclude - e abbiamo puntualmente risposto, come avviene in una dialettica sana". (ANSA).