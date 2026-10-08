(ANSA) - ROMA, 08 OTT - L'attuale maggioranza "ha governato insieme e ha il record di longevità. Non abbiamo bisogno di aprire a ragionamenti con chi sta all'opposizione e ci vuole mandare a casa tutti i giorni". Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e capodelegazione di FdI al governo, risponde così ai cronisti che gli chiedono se anche il centrodestra sia pronto ad aprire un dialogo con Futuro Nazionale, dopo che il capogruppo Edoardo Ziello ha detto in Aula alla Camera che il partito di Roberto Vannacci è "pronto al dialogo". (ANSA).