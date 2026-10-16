(ANSA) - L'AQUILA, 16 OTT - Due ori olimpici sul ghiaccio a Milano-Cortina 2026 e un secondo figlio in arrivo. Francesca Lollobrigida è tornata oggi all'Aquila, con il pancione, per partecipare alla terza tappa della Conferenza nazionale sulla Famiglia, dedicata alla maternità. Un ritorno in una città alla quale la campionessa di pattinaggio di velocità è legata fin da giovanissima, prima per le gare sui pattini a rotelle e poi per gli studi universitari. "Sono legata all'Aquila mi lega non solo per l'università - ha ricordato - conoscevo la città già prima perché ha una tradizione storica per il pattinaggio a rotelle", ha raccontato, ricordando la partecipazione ai mondiali del 2004: "Ero piccolina". Un rapporto proseguito negli anni, tanto che la sua famiglia ha acquistato una casa durante il periodo degli studi. Lollobrigida ha parlato anche dei viaggi in autobus per raggiungere l'università. "È proprio un ricordo che ho di una parte della mia vita che comunque mi è servita, mi ha forgiato come atleta". Già madre di Tommaso e in attesa del secondo figlio la campionessa ha parlato delle difficoltà di conciliare maternità e carriera sportiva. "Io faccio uno sport individuale, però dietro di me c'è un lavoro di squadra e questo non vale solo nello sport ma vale anche nella vita", ha spiegato, ricordando il sostegno ricevuto dal marito, dalla famiglia, dal gruppo sportivo dell'Aeronautica e dalla federazione. "Però avere fermo l'obiettivo e non sentirsi soli soprattutto è la parte principale", ha aggiunto. All'incontro, ospitato al Teatro San Filippo, hanno partecipato anche il poeta Davide Rondoni e Federico Palmaroli, noto come 'Osho'. La giornata è stata aperta dagli interventi del sindaco Pierluigi Biondi e della ministra Eugenia Roccella. (ANSA).