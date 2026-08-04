(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (Ue) 2024/2841, che introduce e regola la Carta europea della disabilità (Ced) e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. "L'Italia è il primo Paese in Ue a recepire la direttiva - spiega la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli -. Si tratta di un passo importante che consolida i risultati della fase di transizione del progetto pilota "EU Disability Card" cui l'Italia ha aderito e che va nella direzione di un'Europa sempre più accessibile e capace di garantire pari diritti alle persone con disabilità, semplificando concretamente la loro vita quando viaggiano, studiano, lavorano o partecipano ad attività culturali, sportive e ricreative in un altro Paese europeo. Continuiamo a lavorare per costruire politiche che mettano davvero al centro la persona, sostengano il progetto di vita e promuovano l'autonomia". Il provvedimento definisce le modalità di rilascio, validità, rinnovo e riconoscimento reciproco dei due documenti gratuiti, sia in formato fisico che digitale, garantendo ai cittadini con disabilità, durante i soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'Unione europea, parità di accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali, agevolazioni nei servizi e agli stalli di sosta riservati. Per quanto riguarda il Contrassegno europeo di parcheggio le principali novità sono: l'estensione della durata da 5 a 10 anni; il rinnovo automatico alla scadenza dei 10 anni per coloro che sono in possesso di una certificazione sine die; l'implementazione di una nuova piattaforma per chiedere il Contrassegno che, stampato dal Poligrafico, verrà inviato a domicilio; per coloro che inoltrano la richiesta tramite piattaforma è prevista la totale gratuità. Il Contrassegno diventa inoltre carta valori per evitare contraffazioni. Per quanto concerne la Carta europea della disabilità (Ced) sono previste: la modifica della platea dei titolari in coerenza con il decreto 62/2024 (in particolare la Ced con A - che dà diritto all'accompagnatore - sarà rilasciata a tutti coloro che hanno certificazione ai sensi dell'art. 3, coma 3, con la legge n. 104/92); la possibilità di richiesta mediante l'App IO; lo sviluppo di un portale per la consultazione delle agevolazioni direttamente da smartphone; lo sviluppo di infrastrutture digitali per l'utilizzo della carta da remoto, per integrare i sistemi di e-commerce. Per effetto della direttiva la Carta viene implementata e riconosciuta in tutti i paesi Ue e non solo in quelli che hanno aderito al progetto pilota. (ANSA).