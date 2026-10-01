(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Intesa in Conferenza Unificata sul decreto ministeriale che ripartisce le risorse destinate a Comuni e Regioni per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità". Lo comunica la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. "Per il terzo anno consecutivo cresce lo stanziamento complessivo, che da 200 passa a 288 milioni di euro - spiega -. Un ulteriore passo avanti per garantire il diritto allo studio e l'inclusione degli studenti con disabilità. Aumentiamo ancora le risorse e, soprattutto, introduciamo strumenti nuovi che consentono di programmare con maggiore certezza e continuità. È un risultato importante per le famiglie, per gli studenti, per gli enti territoriali e per tutti coloro che ogni giorno lavorano per rendere la scuola realmente inclusiva". Per la prima volta, infatti, il riparto delle risorse viene effettuato su base triennale. La programmazione prevede inoltre una garanzia per il 2027, con il mantenimento di almeno l'85% delle risorse assegnate nel 2026, anche nell'eventualità di una riduzione numerica degli studenti con disabilità. "Una programmazione triennale significa dare maggiore stabilità alle amministrazioni e permettere a Regioni e Comuni di organizzare il servizio con un orizzonte più ampio - prosegue Locatelli -. Un'altra novità riguarda la definizione, per la prima volta, di un obiettivo di servizio per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Si tratta di un passaggio significativo in vista del percorso che porterà, nel 2028, al passaggio ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep)". Dal prossimo anno, inoltre, il fondo è destinato a confluire nel percorso di autonomia concordato con il ministero dell'Economia e delle Finanze, con il trasferimento diretto delle relative risorse alle Regioni, chiamate a gestire e programmare questi servizi nell'ambito delle proprie competenze. (ANSA).