(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Gianicolense il ragazzo visto cadere dal monopattino la sera di domenica nel quartiere Monteverde a Roma dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar. Si tratta di uno studente universitario di 26 anni. Il giovane ha confermato il racconto fornito dalla donna colpita poco prima alla nuca dal passeggero di una minicar nera che avrebbe fatto poi inversione facendo cadere con un calcio il 26enne dal monopattino. Intanto vanno avanti le indagini di carabinieri e polizia locale per risalire ai responsabili, che si sospetta possano anche gli autori dell'aggressione all'attore Davide Iacopini avvenuta la sera dopo nello stesso quartiere. Il 42enne resta ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo, in prognosi riservata e sedato. (ANSA).