(ANSA) - MILANO, 15 SET - Nuova giornata di sofferenza per il mercato obbligazionario, sotto pressione per effetto dell'inarrestabile corsa del petrolio. Lo spread tra Btp e Bund tedesco ha chiuso in rialzo di un punto base, a quota 88. A preoccupare è soprattutto il trend dei rendimenti: il Btp decennale ha chiuso in rialzo di 3 punti base, aggiornano al 4,417% i massimi da novembre 2023. Discorso analogo per i Btp trentennali che, in rialzo di poco più di cinque punti base, si riposizionano appena sopra la soglia del 5%, al 5,05%. (ANSA).