(ANSA) - MILANO, 11 SET - Chiusura in lieve flessione per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento tra i due decennali sceso di oltre 3 punti base, a ridosso degli 85 punti base. Tregua per i rendimenti, in scia al calo del prezzo del petrolio: quelli dei decennali italiani sono scesi di circa 3 punti base al 4,35%. Il dato sull'inflazione americana non ha riservato sorprese negative pur convincendo i mercati che la prossima settimana la Fed alzerà i tassi. (ANSA).