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(ANSA) - MILANO, 29 SET - Si allarga lo spread tra Btp e Bund tedesco, che sulla piattaforma di Borsa Italiana chiude a quota 100, in rialzo di 3,5 punti rispetto alla chiusura di lunedì. Il differenziale di rendimento tra i due decennali, che può differenziarsi leggermente in base al paniere di titoli presi in considerazione, si attesta attorno a 99 punti base sulla piattaforma di Bloomberg, dopo un rialzo analogo. I rendimenti dei titoli di Stato italiani aggiornano i massimi da novembre 2023, con quello del Btp con scadenza luglio 2036 che chiude al 4,61% (ANSA).