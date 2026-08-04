(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 04 AGO - "Non ha risposto al gip ma ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, è provato perchè è una vicenda delicata". Lo ha dichiarato l'avvocata Federica Luoni al termine dell'interrogatorio di garanzia di Mirko Bertellini, 44 anni, accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di Federico Venco, il 36enne che ha investito e ucciso sabato sera a Somma Lombardo, pensando fosse il nuovo compagno della sua ex fidanzata. "Per il momento riteniamo di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, anche perché è una vicenda delicata e le indagini sono in corso", ha aggiunto la legale. Il gip Anna Giorgetti si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura, al termine dell'udienza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Bertellini, residente in provincia di Varese e con precedenti di polizia, avrebbe speronato con la propria Lancia Ypsilon la moto sulla quale viaggiava Venco, provocandone la morte. Per gli investigatori, il 44enne avrebbe atteso nei pressi del cimitero della frazione Maddalena la ex compagna, una donna di 39 anni. Vedendola insieme alla vittima, avrebbe reagito investendo il motociclo. Nell'impatto il 36enne è caduto a terra ed è morto sul colpo. Sono intanto attesi gli esiti degli accertamenti tossicologici e alcolemici disposti dagli inquirenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti da parte dell'indagato al momento dei fatti. (ANSA).