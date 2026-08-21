(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - La polizia di frontiera ha arrestato un ragazzo 14 anni, albanese, accusato di tentato omicidio. Il minorenne è stato rintracciato all'aeroporto di Genova. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla procura dei minori, il giovane lo scorso giugno aveva litigato con un uomo di 52 anni dentro un bar nel quartiere di Bolzaneto. Dopo il diverbio, aveva seguito la vittima fino al portone di casa e qui lo aveva accoltellato, per poi scappare. Era stato il figlio della vittima a trovare il padre riverso in una pozza di sangue e a chiamare i soccorsi. L'uomo era stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli agenti erano risaliti quasi subito all'autore grazie ad alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il quattordicenne è stato trasferito nel carcere minorile di Torino. (ANSA).