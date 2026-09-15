(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto oggi qualsiasi dialogo con gli Usa per porre fine alla guerra, dopo che Donald Trump aveva affermato di essere "aperto" ai colloqui. "Non lasciatevi distrarre dai segnali contrastanti del presidente americano, che alterna 'nessun negoziato' e 'siamo pronti a parlare' con l'Iran", ha scritto su X Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. "Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran. Punto!", ha aggiunto in un messaggio in inglese che sembra essere una risposta diretta alle dichiarazioni fatte da Trump lunedì. (ANSA).