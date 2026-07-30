(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - L'inflazione americana misurata dall'indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, rallenta in giugno e sale del 3,7%, in linea con le attese degli analisti e meno del 4,1% di maggio. Su base mensile i prezzi sono scesi dello 0,1%, in linea con le attese. L'indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un rialzo su base mensile dello 0,1%, sotto le attese degli analisti che scommettevano su un +0,2%. (ANSA).