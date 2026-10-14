(ANSA) - MADRID, 14 OTT - L'inflazione in Spagna è schizzata al 4,9% annuo a settembre, confermando la stima preliminare dell'Istituto nazionale di Statistica (Ine). L'inflazione di fondo, al netto di energia e alimenti non lavorati è salita al 3,1%. L'Ipc è aumentato di sei decimi a settembre rispetto ad agosto, fino al 4,9% annuo, il massimo dal febbraio 2023, per l'aumento di carburanti e benzina del 27,7% nel contesto di schock energetico, provocato dalla guerra in Iran. Il dato definitivo conferma il superamento della soglia del 15% per i carburanti, che consente di mantenere gli aiuti straordinari del governo su benzina e diesel previsti dal terzo pacchetto anticrisi, approvato il 29 settembre per l'aumento dei prezzi provocato principalmente dal conflitto in Medio Oriente, le tensioni nello Stretto di Hormuz e il conseguente incremento del petrolio e i derivati sui mercati internazionali. Dal primo novembre resterà quindi in vigore lo sconto massimo di 20 centesimi al litro sulle imposte su benzina e diesel. Previsti inoltre contributi ai trasportatori professionali e proroghe degli aiuti per i settori agricolo e della pesca fino al 31 dicembre. Sul fronte dell'elettricità, i cui prezzi sono aumentati dell'11,4% su base annua, sotto la soglia del 15% necessaria per attivare successivi sgravi fiscali, non ci saranno ribassi dell'Iva né dell'imposta speciale sull'elettricità- Restano invece prorogate le misure di protezione per le famiglie vulnerabili, tra cui i limiti agli aumenti della tariffa del gas e gli sconti del bonus sociale elettrico. (ANSA).