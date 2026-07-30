(ANSA) - MADRID, 30 LUG - L'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine), l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di tre decimi a luglio rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante, al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici, è aumentata a luglio di un decimo rispetto a giugno, fino al 3%. I prezzi del consumo sono cresciuti dello 0,2% rispetto a giugno, mentre l'indice armonizzato in confronto con il resto dell'Europa ha registrato un aumento del tasso annuo di due decimi, fino al 3,8%. I dati sono provvisori e dovranno essere confermati il mese prossimo. (ANSA).