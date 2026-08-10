(ANSA) - TARANTO, 10 AGO - Le imprese dell'indotto ex Ilva proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. È quanto comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata questa mattina nell'ambito del 'Tavolo Permanente per Taranto', istituito due settimane fa dagli imprenditori per individuare soluzioni in grado di scongiurare il disastro occupazionale ed economico legato alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. All'incontro hanno partecipato Confindustria, Confapi, Aigi, Confartigianato e Federmanager. "Non c'è più tempo da perdere", dicono. (ANSA).