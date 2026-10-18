(ANSA) - TORINO, 18 OTT - La libreria Feltrinelli all'interno della stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino, presa d'assalto ieri pomeriggio durante il corteo, ha riaperto oggi normalmente. Tra gli scaffali ci sono poche tracce di quanto accaduto, che si notano soltanto a uno sguardo attento. Manca un cassone tra i dischi, nel reparto musicale, e c'è qualche vuoto nel reparto accanto, quello per i più piccoli, ma sono dettagli impercettibili nell'insieme del punto vendita, frequentato come in una domenica ordinaria soprattutto da chi viaggia. L'orario di oggi è quello di ogni fine settimana, dalle 8 alle 20 e il via vai è piuttosto intenso. I clienti hanno quasi dimenticato quanto accaduto ieri: "Ho letto sui giornali, ho visto i video" commentano sull'accaduto, molti ignari del fatto che si trattasse di questo punto vendita. (ANSA).