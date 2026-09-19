(ANSA) - TEGUCIGALPA, 19 SET - Il ministero dell'Agricoltura dell'Honduras è pronto ad avviare un programma di bombardamento delle nuvole per contrastare la prolungata siccità che ha colpito il Paese. L'iniziativa governativa punta a stimolare artificialmente le precipitazioni per salvaguardare i raccolti e le risorse idriche in un'area di quasi due milioni di ettari, concentrandosi soprattutto sulla regione del Corredor Seco. Il ministro Moisés Molina ha confermato che l'aereo designato e il personale si trovano già sul territorio nazionale. Le operazioni di volo, tuttavia, prenderanno il via solo quando le condizioni atmosferiche lo permetteranno. "Non tutte le nuvole possono essere utilizzate per questo scopo", ha chiarito il ministro, spiegando che l'intervento richiede formazioni nuvolose con caratteristiche ben precise e non può basarsi su una data stabilita a priori. Il progetto strategico, allo studio dalla fine di agosto, potrebbe presto allargare il proprio raggio d'azione. Il piano prevede infatti di includere anche i settori limitrofi alla capitale Tegucigalpa, con l'obiettivo di proteggere il livello delle dighe e garantire il rifornimento d'acqua potabile alla popolazione. (ANSA).