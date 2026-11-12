(ANSA) - TORINO, 12 NOV - "Ieri e oggi sono arrivate delle minacce bomba via mail. Noi però non abbiamo evacuato, né ieri né oggi. La sicurezza viene prima di tutto ma ci sono delle procedure, che abbiamo rispettato di concerto con le forze di polizia e gli altri organismi. La scuola deve restare un luogo sicuro, non possiamo far vivere i ragazzi nella paura". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex ministra dell'Istruzione e deputata M5s Lucia Azzolina, attuale dirigente scolastica dell'Istituto Biella 2. Azzolina ha spiegato che la mail di oggi è arrivata "stamattina intorno alle 10. Ieri era nello spam oggi nella posta in arrivo". Quanto alle indicazioni ricevute dai dirigenti scolastici, ha precisato: "Per ora abbiamo letto una nota di Palazzo Chigi che personalmente condivido". Sulla mancata evacuazione dell'istituto, l'ex ministra ha riferito che "solo un papà ieri ha preferito portare la bimba a casa, per il resto tutto regolare. D'altro canto, non è che ogni giorno si possono chiamare 850 famiglie, noi dobbiamo pensare a proteggere i bambini nel modo migliore". Interpellata sull'ipotesi che dietro le minacce possano esserci autori russi, Azzolina ha risposto: "Questa è una cosa che non so e che non posso dire. Quel che posso dire è che ci aspettiamo che si indaghi seriamente nei confronti di chi sta mandando queste mail". (ANSA).