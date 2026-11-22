(ANSA) - BRASILIA, 22 NOV - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ricoverato in terapia intensiva a causa di un problema intestinale, ha trascorso la notte "senza dolori" ed è riuscito a fare una passeggiata, ha reso noto oggi sua moglie. L'ex capo di Stato, 71 anni - attualmente agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato per aver complottato un colpo di Stato - è stato ricoverato venerdì presso l'ospedale DF Star di Brasilia, dove i medici hanno diagnosticato un "addome acuto ostruttivo". Oggi l'ospedale ha riferito che Bolsonaro rimane in condizioni "clinicamente stabili" e sta proseguendo il "trattamento, il digiuno e il supporto nutrizionale", senza tuttavia specificare quando sarà dimesso. La moglie del leader di estrema destra, Michelle Bolsonaro, ha chiesto su Instagram di "continuare a pregare per lui, affinché il suo intestino torni a funzionare normalmente e non sia necessario ricorrere a un intervento più invasivo". Bolsonaro, presidente dal 2019 al 2022, soffre di ricorrenti complicazioni addominali sin da quando, nel 2018, fu accoltellato durante la campagna elettorale; da allora è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. L'anno scorso è stato condannato a 27 anni di carcere per aver tentato di mantenere il potere dopo aver perso le elezioni del 2022 contro Luiz Inácio Lula da Silva. Il figlio maggiore di Bolsonaro, Flavio, si è candidato alle elezioni presidenziali brasiliane il mese scorso, venendo sconfitto da Lula, per poi fuggire negli Stati Uniti insieme ai suoi familiari più stretti. (ANSA).