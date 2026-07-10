(ANSA) - MILANO, 10 LUG - "Felice no, ma c'è il sollievo per quella che spero sia la fine di una vicenda che in questi anni ha riempito tutta la mia vita. Ho pagato un prezzo molto alto. Difficilmente è passato un giorno senza che la mia testa andasse a questa vicenda. Non c'è mai stata una giornata in cui il mio cervello sia stato libero da questi pensieri". Lo ha spiegato l'ex hostess che denunciò nel 2018 per violenza sessuale un ex sindacalista oggi condannato nell'appello bis a Milano dopo due assoluzioni. (ANSA).